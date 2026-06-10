Украина смогла договориться с рядом партнеров о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним, сообщил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий.

«Каждые переговоры с партнерами начинаются с продвижения, во-первых, решений, которые достигнуты президентом, во-вторых, нахождения необходимых ресурсов и нахождения необходимых решений», – цитирует Тихого РБК-Украина.

Он отметил, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон по итогам переговоров с союзниками были согласованы новые решения по усилению противовоздушной обороны, которые теперь требуется оперативно реализовать. По словам представителя МИД Украины, стране удалось при поддержке ряда государств найти дополнительные ресурсы – как сами системы ПВО, так и средства перехвата.

Он уточнил, что для их получения необходимы финансовые средства, над привлечением которых Киев продолжает работать.

Кроме того, Украина, по его словам, получила доступ к ряду ракет-перехватчиков с ограниченным сроком годности. «Мы сейчас идем активные переговоры для того, чтобы их получить. После того, как выходит срок годности, их будут возвращать к производителю или утилизировать, и мы предлагаем передать их Украине», – пояснил Тихий.