Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отмены всех желтых карточек после группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, чтобы снизить риск пропуска игроками матчей плей-офф.

Об этом пишет издание The Athletic.

Ожидается, что новые правила, касающиеся санкций за накопленные желтые карточки на турнире, который в этом году пройдет в США, Канаде и Мексике, будут обсуждаться на заседании Совета ФИФА в Ванкувере.

По данным издания, поскольку в расширенном чемпионате мира участвуют 48 команд вместо 32, ФИФА планирует изменить правила, чтобы предотвратить чрезмерное количество дисквалификаций.