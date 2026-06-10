Президент США Дональд Трамп разочарован Израилем, который своими действиями создает препятствия для переговоров с Ираном.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп осознает различия между целями США и Израиля в войне с Ираном и их подходами к вопросам безопасности в регионе. «Очевидно, что президент разочарован этой реальностью, но я не думаю, что он обязательно хочет подрезать крылья Израилю», — добавил источник.

Другой высокопоставленный представитель Белого дома опроверг утверждения о том, что у США и Израиля разные цели в конфликте, однако указал на разочарование Трампа действиями Тель-Авива. «Президент разочарован тем, что Израиль своими действиями в Ливане приводит к дальнейшей эскалации конфликта в то время, как переговоры продолжаются», — отметил чиновник.