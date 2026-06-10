Тектонический разлом в эфиопском регионе Афар перешел в активную фазу, геологи зафиксировали аномальное смещение грунта и серию мощных подземных толчков. Об этом сообщает Ecoticias со ссылкой на исследование международной группы ученых.

По данным специалистов, причиной деформации стала гигантская магматическая дайка — вертикальная трещина длиной около 50 км, заполненная расплавленной породой под высоким давлением. В результате в регионе повреждаются дороги, разрушаются колодцы и другие объекты инфраструктуры.

Афар считается одной из самых нестабильных рифтовых зон мира, где сходятся Аравийская, Нубийская и Сомалийская тектонические плиты. В долгосрочной перспективе продолжающееся расхождение плит может привести к затоплению части территории водами Красного моря и Аденского залива, что в итоге сформирует новый океанический бассейн.