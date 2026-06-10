Азербайджанские железные дороги расширяют возможности перевозок на маршруте Баку–Тбилиси–Баку для удовлетворения высокого пассажирского спроса.

Как сообщили в АЖД, в связи с ростом спроса на железнодорожные поездки в летний сезон отпусков и каникул с 11 июня к поездам, отправляющимся из Баку, а с 12 июня — из Тбилиси, будут добавлены дополнительные вагоны.

В компании отметили, что это позволит увеличить количество перевозимых пассажиров на международном маршруте.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY, а также через мобильное приложение «ADY Mobile».