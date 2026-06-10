Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с рабочим визитом 15–17 июня.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в рамках визита запланированы переговоры министра иностранных дел Турции Хакан Фидан с главой российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам Захаровой, помимо встречи министров предусмотрены и другие двусторонние контакты, детали которых пока не раскрываются. Визит пройдет на фоне продолжающегося взаимодействия Москвы и Анкары по вопросам региональной безопасности, экономики и международной повестки.