Вопреки громким заявлениям из Вашингтона, нынешняя напряженность вокруг Ирана больше демонстрирует не раскол между США и Израилем, а привычную для союзников игру ролей. Телефонный разговор Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху, заявления о сдерживании израильского ответа и готовности Вашингтона добиваться сделки с Тегераном независимо от позиции Израиля породили новую волну разговоров о возможных разногласиях между двумя странами. Однако, как отметил в беседе с Minval Politika политический аналитик, востоковед, главный редактор сайта и Telegram-канала Orientall Express Михаил Бородкин, реальные противоречия между американским и израильским руководством сегодня сильно преувеличены.

По словам эксперта, заявления Трампа о том, что ему удалось удержать Израиль от масштабного удара по Ирану, не являются чем-то исключительным.

«Ничего беспрецедентного в этом нет. Достаточно вспомнить конец 12-дневной войны в июне 2025 года. В последний день, когда уже было объявлено прекращение огня, но Иран дал, так сказать, последний залп, Трамп также утверждал, что заставил Нетаньяху отозвать уже поднятые в воздух самолеты», — напомнил Бородкин.

По его мнению, подобные заявления следует рассматривать прежде всего в контексте внутренней политики США. Эксперт полагает, что слова американского президента о том, что он «надавил», «удержал» или «остановил» Израиль, являются, скорее всего, элементом политического позиционирования.

Он подчеркивает, что в сложившейся ситуации ни одна из сторон не заинтересована в перерастании конфликта в полномасштабную войну. По его словам, Трамп демонстрирует своим избирателям способность контролировать международные кризисы, а израильское руководство получает возможность объяснить сдержанность необходимостью учитывать позицию Вашингтона.

Не видит Бородкин и принципиальных расхождений в целях США и Израиля после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон будет добиваться соглашения с Ираном независимо от мнения союзника. По мнению эксперта, адресатом этих слов является прежде всего американская аудитория.

«Вэнс обращается к американским избирателям и спорит с теми критиками администрации, которые утверждают, будто Израиль диктует Соединенным Штатам внешнюю политику. Его задача — показать, что это не так», — пояснил он.

При этом стратегическая цель, как считает аналитик, остается общей для обеих стран.

По его словам, и США, и Израиль заинтересованы в том, чтобы лишить Иран возможности создать ядерное оружие, а разногласия касаются главным образом методов достижения этой цели.

Скептически Бородкин относится и к предположениям о том, что Израиль может однажды остаться без американской поддержки из-за несогласованных действий против Ирана. Он назвал подобный сценарий практически невероятным, подчеркнув, что действия двух союзников в вопросах такого масштаба традиционно координируются заранее.

«Я не представляю ситуации, чтобы израильское правительство, откровенно наплевав на мнение США, начало полномасштабную войну с кем бы то ни было, не говоря уже об Иране. Большая операция всегда согласовывается», — заявил эксперт.

По его оценке, зависимость Израиля от американских поставок вооружений действительно ограничивает свободу маневра, однако эти отношения нельзя рассматривать как полностью односторонние. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, поскольку связано не только с вопросами безопасности, но и с интересами американского военно-промышленного комплекса.

Комментируя распространенное мнение о различии подходов обоих государств, где США якобы делают ставку на дипломатию, а Израиль — на силовое давление, эксперт призвал не переоценивать глубину этих различий: «Даже если предположить, что США сегодня больше рассчитывают на переговоры, очень быстро станет понятно, что добрым словом от Ирана ничего не добиться. Иранский режим не будет уступать никаким американским требованиям».

Поэтому, по мнению собеседника, говорить о серьезном конфликте стратегий между союзниками пока преждевременно.

Эксперт подчеркнул, что последнее слово в вопросах войны и мира на Ближнем Востоке по-прежнему остается за Вашингтоном, однако это не означает отсутствия самостоятельности у Израиля.

«Такие вещи всегда тщательно согласовываются и обсуждаются заранее. Разногласия бывают, но они далеко не всегда столь велики, как это пытаются представить СМИ», — резюмировал Бородкин.