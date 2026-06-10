Евросоюз (ЕС) не вводит более жесткие ограничительные меры против Израиля из-за отсутствия консенсуса между государствами-членами. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE.

«У нас нет единства. По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о различии в подходах ЕС к России и Израилю.

Каллас сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время предложит новые ограничения против Израиля, однако, по ее мнению, «они вряд ли пройдут». Отвечая на вопрос о том, не ослабляет ли такая ситуация союз, глава евродипломатии признала, что «она вызывает разочарование».