Визит Романа Абрамовича в Киев, о котором на днях говорил президент РФ Владимир Путин, вряд ли можно считать случайным эпизодом. Несмотря на отсутствие официальных переговоров между Москвой и Киевом, неформальные каналы коммуникации продолжают существовать, а российский миллиардер по-прежнему остается одной из немногих фигур, имеющих доступ к руководству обеих стран. Однако говорить о подготовке мирного соглашения пока преждевременно.

Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, нынешняя поездка Абрамовича в украинскую столицу стала продолжением его посреднической деятельности, начавшейся еще в первые месяцы полномасштабной войны.

«Это уже не первый раз, когда Роман Абрамович приезжает в Киев. Более того, в 2022 году, сразу после начала российского вторжения, он лично встречался с Владимиром Зеленским и представителями украинской власти. Тогда он также выступал посредником в попытках урегулирования конфликта. Эти усилия не привели к результату, однако контакты с ним сохранялись все последующие годы», — отметил эксперт.

По словам Ступака, связь с Абрамовичем поддерживалась на протяжении всего конфликта, хотя без заметного продвижения и конкретных достижений.

«Периодически появлялась информация о том, что он мог участвовать в решении отдельных гуманитарных вопросов или способствовать обменам, однако подтвердить это я не могу. Но и опровергать подобные сообщения оснований у меня тоже нет», — сказал аналитик.

Комментируя недавний визит бизнесмена в Киев, Ступак напомнил, что, по версии российской стороны, инициатива поездки исходила от самого Абрамовича. При этом он воспользовался тем обстоятельством, что давно знаком с представителями украинского руководства.

«Он встречался с президентом Владимиром Зеленским, общался с Давидом Арахамией — руководителем парламентской фракции президентской партии. По сути, Абрамович вновь предлагает себя в качестве посредника и парламентера, который способен передавать послания между Киевом и Москвой», — считает собеседник.

По мнению эксперта, у миллиардера есть не только политическая, но и вполне прагматичная мотивация сохранять такую роль.

Ступак напомнил, что после начала войны Абрамович был вынужден продать футбольный клуб «Челси», а его активы в Великобритании остаются замороженными: «Речь идет примерно о двух с половиной миллиардах фунтов стерлингов. Он не может распоряжаться этими средствами. При этом британское правительство оказывает давление, требуя направить деньги на восстановление Украины и другие гуманитарные нужды».

По его словам, ситуация для Абрамовича осложняется тем, что любое перечисление этих средств в пользу Украины может вызвать серьезные последствия для него в России.

«Он прекрасно понимает, что если хотя бы часть этих денег будет направлена на украинские нужды, российские власти могут расценить это крайне негативно. Для него это риск потерять не только активы в России, но и столкнуться с более серьезными проблемами. Поэтому он вынужден искать баланс между различными сторонами», — пояснил эксперт.

Именно этим, по мнению Ступака, объясняется стремление бизнесмена оставаться полезным одновременно Киеву, Москве и Лондону.

«Он помогает Украине, помогает России и одновременно пытается заработать дополнительные очки в глазах британских властей, рассчитывая в перспективе добиться размораживания хотя бы части своих активов. Пока я вижу его роль именно такой», — подчеркнул собеседник.

При этом аналитик не считает, что нынешний визит свидетельствует о скором начале мирных переговоров.

«На данный момент Владимир Путин не демонстрирует настроя на серьезный переговорный процесс. Поэтому сейчас, скорее всего, наступит определенная пауза. Но как только вновь появится перспектива переговоров или поиска компромиссных решений, Роман Абрамович снова окажется востребованным. Если переговорный процесс когда-либо возобновится, Абрамович вновь появится на горизонте. Возможны встречи на нейтральной территории — в Турции, Австрии, Швейцарии или в других странах. В любом случае он остается фигурой, которая по-прежнему присутствует в этой повестке», — резюмировал эксперт.