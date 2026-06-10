Под утро 10 июня в российских Чебоксарах прогремела серия мощных взрывов и поднялся черный дым. Украина ударила ракетой «Фламинго» по заводу электроники для российских БПЛА и «Искандеров».

На кадрах, которые распространяют в Telegram-каналах, видно, как после ударов над Чебоксарами поднимается густой черный дым. Аналитики предполагают, что удары были нанесены с помощью украинских ракет FP-5 «Фламинго». Власти Чебоксаров подтвердили атаку на город, уточняется количество пострадавших и повреждённых объектов,

Под атаку попало предприятие АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС», которое является одним из важных предприятий российского военно-промышленного комплекса. Предприятие занимается производством навигационного оборудования и аппаратуры, которая может работать в условиях радиоэлектронных помех.

В частности, завод производит важные для российской армии навигационные антенны серии «Комета». Главная задача этой антенны — защищать оружие от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Когда украинская РЭБ пытается «заглушить» вражеский дрон или ракету, чтобы те потеряли координаты и сбились с пути, антенна «Комета» распознает источник помехи и просто блокирует его.

Благодаря небольшим размерам и высокой эффективности антенны «Комета» широко используются в российском вооружении. Их устанавливают на ударные беспилотники «Шахед», разведывательные дроны «Орлан», ракеты комплекса «Искандер-М», крылатые ракеты и управляемые авиабомбы с модулями УМПК.