США перехватили в Аравийском море судно «теневого флота» Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Речь идет о судне Sevan, которое входило в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США с эсминца USS Pinckney. Сейчас оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

В Центральном командовании отметили, что суда «теневого флота» находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов были вынуждены изменить курс.