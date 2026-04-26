Госсекретарь США Марко Рубио уклонился от участия в двух важных раундах переговоров, посвященных иранской ядерной проблеме.

Как отмечает британская газета Financial Times, это произошло, несмотря на его высокий статус и прямые служебные обязанности.

«Весьма примечательно, что в обеих поездках (в Исламабад, где проходили встречи — прим.) отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки», — говорится в материале.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что Рубио намеренно дистанцируется от этой темы, опасаясь негативных последствий. По мнению политолога, госсекретарь, возможно, уже считает иранское направление «полным провалом» и стремится минимизировать свою связь с неудачей.