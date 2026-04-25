Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий вскоре свой пост, сообщил, что принял решение отказаться от мандата депутата парламента, но намерен остаться лидером партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает ТАСС.

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заявил Орбан в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.

Он отметил, что правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и в июне намерено провести свой общенациональный съезд.

«Если съезд окажет мне доверие, то я буду готов выполнить эту задачу», — подчеркнул Орбан.

12 апреля правящая коалиция ФИДЕС и ХДНП проиграла парламентские выборы партии «Тиса» и переходит в оппозицию.