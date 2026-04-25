142-метровая суперъяхта «Норд» (Nord), принадлежащая российскому предпринимателю и владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, прошла через Ормузский пролив, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика Vesselfinder.

Судя по данным Vesselfinder, а также еще одного аналогичного сервиса, Marinetraffic, яхта вышла из Дубая 24 апреля и направляется в Оман.

Судно прошло через пролив, двигаясь по маршруту южнее острова Ларак, отмечает NBC News.

Кроме того, в ночь на субботу, как следует из данных Marinetraffic, пролив прошли два судна, находящиеся под американскими санкциями: танкер «Оушен Джет» (Ocean Jet) и «Люмина Оушн» (Lumina Ocean).

Также через пролив в период с 17:00 пятницы до 5:00 субботы прошли еще пять грузовых судов, включая одно иранское, и пассажирский паром из Омана.