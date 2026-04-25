У берегов Сомали пираты захватили танкер Honour 25, направлявшийся в столицу страны Могадишо. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники. В публикации указывается, что захват судна с грузом нефти усилил напряженность в Сомали, где цены на бензин выросли втрое с начала ближневосточного конфликта.

По данным BBC, судно с 17 членами экипажа было захвачено группой пиратов в составе шести вооруженных человек, когда находилось в 30 милях от берега. Источники сообщили, что на борту находятся порядка 18,5 тыс. баррелей нефти.

Согласно данным сервисов по отслеживанию морского трафика, 20 февраля танкер вышел из сомалийского города Бербера (находится на территории самопровозглашенной республики Сомалиленд). Вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана танкер подошел к берегам ОАЭ. Около месяца судно «кружило» в районе Ормузского пролива, затем отправилось в сторону Могадишо.