США из-за решения Верховного суда страны о незаконности импортных пошлин придется вернуть более 150 миллиардов долларов.

Свое возмущение по этому поводу высказал американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Люди и компании, которые десятилетиями пользовались преимуществами нашей страны, теперь должны получить обратно 159 миллиардов долларов. Все, что нужно было сделать — это произнести одну короткую фразу, что США не обязаны возвращать деньги, которые уже были выплачены, и наша страна стала бы богаче на 159 миллиардов долларов», — написал он.

Политик также задался вопросом, почему Верховный суд не смог пойти на этот шаг «ради нашей страны».