Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Соединенные Штаты полностью надежным партнером.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в Афинах во время дискуссии, организованной газетой Kathimerini.

«Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен», — сказал французский лидер. По его мнению, «уже никто не может в полной мере расценивать США как союзника, на которого можно положиться».

Ранее Макрон на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии заявил, что США в долгосрочной перспективе прекратят защищать Европу.