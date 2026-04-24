Между Израилем и Ливаном начался процесс, направленный на достижение исторического мира.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает «Ynet».

Он рассказал об этом, комментируя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, при этом отметив, что «Хезболла» препятствует мирному процессу между Израилем и Ливаном и пытается его сорвать.

«Мы сохраняем полную свободу действий в ответ на любую угрозу. Мы полны решимости восстановить безопасность жителей северных районов страны», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также отметил, что Трамп оказывает экономическое и военное давление на Иран. По словам Нетаньяху, США и Израиль действуют в полной координации как по иранскому, так и по ливанскому направлениям.

