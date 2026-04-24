США, не достигнув своих целей в отношении Ирана военным путем, теперь пытаются добиться своего за столом переговоров, но Тегеран не намерен идти на уступки.

Как передает ТАСС, об этом заявил вице-президент Ирана Эсмаил Сагаб Эсфахани.

«Противник не смог достичь ни одной из своих целей. В таких обстоятельствах для него вполне естественно запрашивать переговоры. Противник почувствовал себя сверхдержавой и ввязался в войну, которая не принесла результатов. Он собирался завершить военные действия за три-четыре дня, но оказался в тупике. Теперь он предпринимает попытки добиться на переговорах того, чего не смог добиться на поле боя», — приводятся его слова на портале иранского правительства.

Эсфахани подчеркнул, что его страна не пойдет на уступки в переговорном процессе.

«Ответ Ирана ясен: то, чего он не принял на поле боя, он не примет и за столом переговоров», — отметил он.