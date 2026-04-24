Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него нет необходимости как можно скорее завершить военный конфликт с Ираном, передает ТАСС.

«Тем людям (а таких сейчас меньше, чем когда-либо), которые читают умирающую газету The New York Times или смотрят лживый [телеканал] CNN и думают, что я «горю желанием» закончить войну (если её вообще можно так назвать) с Ираном, следует иметь в виду, что я, пожалуй, самый не подверженный давлению человек, когда-либо занимавший эту должность. У меня есть всё время мира, а у Ирана — нет. Часы тикают», — написал он в Truth Social.

«Сделка будет заключена только в том случае, если это будет целесообразно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, всего остального мира», — добавил президент.