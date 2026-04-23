Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подписал Конвенцию Организации Объединённых Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Информация об этом размещена на странице Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети «Х».

«Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев посетил Управление по правовым вопросам ООН для подписания “Конвенции Организации Объединённых Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации”, принятой 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная Конвенция ООН, известная как Сингапурская конвенция, вступила в силу 12 сентября 2020 года. Документ регулирует международные коммерческие мировые соглашения, позволяя сторонам обеспечивать их прямое исполнение и создавая правовую основу для разрешения трансграничных споров в качестве альтернативы судебным разбирательствам.