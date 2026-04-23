Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подписал Конвенцию Организации Объединённых Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.
Информация об этом размещена на странице Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети «Х».
«Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев посетил Управление по правовым вопросам ООН для подписания “Конвенции Организации Объединённых Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации”, принятой 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная Конвенция ООН, известная как Сингапурская конвенция, вступила в силу 12 сентября 2020 года. Документ регулирует международные коммерческие мировые соглашения, позволяя сторонам обеспечивать их прямое исполнение и создавая правовую основу для разрешения трансграничных споров в качестве альтернативы судебным разбирательствам.
Today, Ambassador Tofig F. Musayev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations, visited the UN Office of Legal Affairs to sign, on behalf of the Republic of Azerbaijan, the United Nations Convention on International Settlement Agreements… pic.twitter.com/OzyVIyjnk7
— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) April 23, 2026