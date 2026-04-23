Соединенные Штаты не нуждались в поддержке других стран при ударах по Ирану, а запрос Вашингтона о помощи был проверкой союзников по НАТО.

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

«Они мне вовсе были не нужны, но они должны были там находиться. Безусловно, я в них не нуждался. Мы полностью уничтожили военную мощь Ирана. Я ни в ком не нуждался», — заявил Трамп. При этом свою просьбу о поддержке он назвал «скорее тестом».

Говоря о шансах достижения соглашения с Ираном, американский лидер заявил, что «другая сторона жаждет заключить сделку». «Так что, что бы я ни говорил и что бы ни делал, похоже, это очень хорошо работает», — отметил Трамп.