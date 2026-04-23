Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, когда будет принято решение о возобновлении боевых действий против Ирана.

Он отметил, что армия обороны Израиля способна действовать как в оборонительном, так и в наступательном режиме, а новые цели будущей операции уже определены.

«Ждём зелёный свет от США — в первую очередь, чтобы завершить уничтожение династии Хаменеи и вернуть Иран в эпоху тьмы и каменного века. На этот раз атака будет иной, более смертоносной и нанесёт разрушительные удары по самым чувствительным точкам — которые потрясут и поколеблют его основы», — заявил Кац.

Как уже сообщалось, Исраэль Кац, выступая на мемориальной церемонии в память о семьях погибших сотрудников ведомства, заявил, что Израиль уже продемонстрировал свои возможности, нанеся удары по ряду стратегических объектов в Иране, однако это, по его словам, лишь часть потенциала.

Он также подчеркнул, что у Израиля остаётся значительный список целей, которые пока не были задействованы, и, обращаясь к иранскому руководству, дал понять, что возможности дальнейших действий далеко не исчерпаны.