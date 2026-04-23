В стане армянских реваншистов — очередная истерика. Оказывается, такие-сякие азербайджанцы снесли не только кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы в Ханкенди, но и церковь Сурб Акоп, о чём заявила «арцахская епархия» армянской церкви.

Напомним: эта епархия была создана после оккупации азербайджанских территорий, и даже когда Армения вынуждена была признать территориальную целостность Азербайджана, церковные иерархи распускать эту епархию не стали. И теперь, оставшись по существу без «канонической территории», эта епархия превратилась в инструмент политических провокаций.

«Системный, целевой и осуществляемый на государственном уровне культурный геноцид продолжается на глазах у всего мира», — вопят церковники, призывая международные структуры вмешаться и «вынудить Баку положить конец актам вандализма». Теперь же в истерику включился Союз армян России, который тут же банально проговорился: «Не выдерживают никакой критики попытки азербайджанцев оправдать своё варварство тем, что эти памятники, мол, были построены «без согласования с властями Азербайджана».

Логично спросить: а с кем армянам надо было согласовывать строительство таких шедевров, как монастыри Гандзасар (XIII век) и Дадиванк (IX–XIII века), основанное в I веке до н. э. античное городище Тигранакерт и церковь Ванкасар на его территории (VII век), монастырь Цицернаванк (IV–VI века), церкви Охты Дрни (VI век) и Гтчаванк (XIII век), монастырь Амарас (IV век), Казанчецоц (XIX век) и более пяти сотен других христианских памятников зодчества, которые были построены армянами на своих исторических землях за тысячи лет до того, как на карте мира появился Азербайджан, требующий «согласования» строительства храмов, памятников и мемориалов на землях, к которым он не имел никакого отношения. Нелишне напомнить, что, в соответствии с международным правом, Карабах никогда не был частью Азербайджана». После чего переходит к призывам «правильно проголосовать» на предстоящих парламентских выборах. То есть против Пашиняна.

Оставим в стороне внутриполитические предпочтения Союза армян России и его главы Ара Абрамяна. Обратим внимание на другое. «Древний собор», по поводу которого поднята вся истерика, был построен и освящён… в 2007 году! В честь пятнадцатой годовщины оккупации города Шуша. Показательный выбор даты для освящения собора. То есть эта постройка представляет собой очередной новодел, а точнее говоря, «нахалстрой» оккупантов.

При этом вынуждены напомнить в который уже раз: в районах, окружающих бывшую НКАО, армянские оккупанты занимались грабежом и разрушением всего, до чего и в прямом, и в переносном смысле дотянулись. Однако в Ханкенди, в Агдере, в Ходжавенде ситуация была другой. Здесь время от времени строились какие-то здания — без учёта градостроительных норм, без соответствия утверждённым ещё в семидесятые годы генпланам и, конечно же, без согласования с властями Азербайджана. Сегодня, после восстановления на этой территории законной власти и государственного суверенитета, «нахалстрой» сепаратистов и оккупантов идёт под снос. И неважно, что это — армейские казармы, штаб-квартира очередной террористической группировки, хачкары или церкви. Закон есть закон.

Более того, если уж у кого-то есть моральное право говорить о «вандализме» или «уничтожении культурного наследия», то Армении на эту тему лучше молчать. Просто напомним: в Карабахе за годы оккупации из 67 мечетей были уничтожены 64. В оставшихся держали скот. Осквернили и разграбили усыпальницу Карабахских ханов. Сравняли с землёй даже кладбища. Раскапывали могилы, чтобы поживиться золотыми зубами и т. д. И после всего этого поднимать истерику по поводу снесённого «нахалстроя» и рассчитывать, что она сработает, — это клиническая самонадеянность.

Попытка, пардон, присобачить к этой дискуссии упоминания о действительно древних церквях и монастырях в Карабахе и Восточном Зангезуре — не более чем политическое мошенничество. Во-первых, действительно древним историческим церквям и монастырям ничего не угрожает. Их, в том числе и церковь Казанчи, охраняют и реставрируют. Во-вторых, ну, может, за вычетом Казанчи, эти церкви и монастыри не имеют никакого отношения к Армении. Это наследие Кавказской Албании. А заметное присутствие армян на Южном Кавказе стартует во второй четверти XIX века, когда на основе Туркманчайского договора Российская империя начала переселять этнических армян из Персии и Османской империи на азербайджанские земли Эриванского и Карабахского ханств.

А в-третьих, и это самое главное: несмотря на все истерики, Азербайджан не будет сдувать пылинки с «нахалстроя» оккупантов.