Сеть автозаправочных станций ОРТК в московском регионе ввела ограничения на продажу топлива, сообщают российские СМИ.

Как сообщает Msk1.ru, с 30 мая на заправках сети одному клиенту продают не более 60 литров бензина и 100 литров дизельного топлива.

В компании подтвердили, что лимиты действуют по всей сети, однако причины такого решения не раскрыли.

В «Роснефти» и «Татнефти» рассказали, что на их заправках общих ограничений нет, но в зависимости от ситуации лимиты могут появляться на отдельных АЗС. В «Лукойле» заявили, что на дизель ограничений нет, а бензин продают по 100 литров в одни руки.