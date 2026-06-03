Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 22-27° тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 762 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит 65-75% ночью и 50-55% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами возможны дожди. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. В некоторых местах восточный ветер усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-18°, днем ​​- 26-31°, в горах ночью — 7-12°, днем ​​- 15-20°, а в некоторых местах — 24-26° тепла.