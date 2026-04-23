США и Азербайджан начали технические переговоры по коридору «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) на фоне глобальных энергетических потрясений, которые вывели транзитные возможности Баку в центр дискуссий о поставках газа в Европу.

Американская техническая делегация завершила переговоры в Баку по коридору TRIPP, поскольку Вашингтон стремится преобразовать новое стратегическое партнёрство с Азербайджаном в конкретные инфраструктурные проекты.

Агентство по торговле и развитию США завершило визит в среду, заявив, что его целью является «продвижение общих стратегических приоритетов в сфере инфраструктуры» между двумя странами. Это является частью Хартии стратегического партнёрства между США и Азербайджаном, подписанной в феврале во время визита в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Стратегическое географическое положение Азербайджана делает его незаменимым узлом на Транскаспийском транспортном маршруте, соединяющем Центральную Азию с Западом», — заявила менеджер агентства по Европе и Евразии Сара Леминг в комментарии Euronews.

TRIPP сделает этот коридор ещё более значимым. Региональная связность является ключевым направлением сотрудничества в рамках нашей Хартии стратегического партнёрства, и именно это Агентство изучает в ходе подобных миссий», — отметила она.

Коридор TRIPP представляет собой 42-километровый железнодорожный и автомобильный маршрут, проходящий через территорию Армении. Он был согласован при посредничестве президента США Дональда Трампа в рамках мирной декларации, подписанной в Белом доме в августе 2025 года между Арменией и Азербайджаном.

Этот коридор является частью более широкого Среднего коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяющего Китай и страны Центральной Азии через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой.

Агентство по торговле и развитию США сообщило, что в настоящее время изучает совместно с азербайджанской стороной проекты в сферах сжиженного природного газа, гражданской ядерной энергетики, передачи электроэнергии, инфраструктуры искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой связности. Эти направления, как отмечается, призваны укрепить долгосрочную энергетическую безопасность Азербайджана, одновременно продвигая экономические и стратегические интересы США.

По словам Сары Леминг, агентство намерено продвигать инфраструктурные проекты на ранней стадии посредством технико-экономических обоснований, технической помощи и пилотных программ, направленных на привлечение частного капитала.

«Мы видим реальные возможности в Азербайджане», — подчеркнула она.

«С момента подписания Хартии в феврале вице-президентом Вэнсом и президентом Ильхамом Алиевым правительство США работает с азербайджанскими партнёрами над полной реализацией этого исторического соглашения через конкретные проекты и программы, подобные инициативам агентства, чтобы они приносили пользу обеим странам», — заявила Леминг.

И Азербайджан, и Армения ведут работу по развитию данного транзитного маршрута, который Вашингтон рассматривает как ключевой элемент перестройки энергетических и логистических потоков Восток — Запад, а также снижения зависимости Европы от традиционных маршрутов поставок.