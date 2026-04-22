Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что полное прекращение огня возможно только при соблюдении ряда условий, включая прекращение морской блокады и отказ от действий, которые, по его словам, «угрожают мировой экономике».

Об этом политик написал в «X».

Он отметил, что открытие Ормузского пролива невозможно в условиях «вопиющих нарушений режима прекращения огня» и продолжения эскалации со стороны противников Ирана.

Также Галибаф заявил о необходимости прекращения «подстрекательства к войне» и давления на Тегеран на различных направлениях. По его словам, военные методы не позволили достичь целей против Ирана, и «единственным путем остается признание прав иранского народа».