Российская журналистка Ксения Собчак пожаловалась в Следственный комитет России на телеведущего Владимира Соловьева из-за его оскорблений в адрес блогеров.

Поводом стали слова Соловьёва о блогере Виктории Боне — в частности, «потрёпанная шалава» и «агент Зеленского».

В жалобе журналистка потребовала от ведомства дать правовую оценку словам пропагандиста и при наличии оснований возбудить против него административное или уголовное дело.

«Если общественное осуждение не учит Соловьёва хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — написала Собчак.

Боня в своём телеграм-канале поблагодарила Собчак за поддержку и рассказала о телефонном разговоре, в котором они договорились, что «женщинам сейчас нужно объединяться».