Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложен на неопределённый срок из-за отсутствия ответа Тегерана на американские предложения, сообщает New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран ещё не принял окончательного решения о своём участии в переговорах с США в Пакистане. Он объяснил это противоречивыми сигналами, поведением и «неприемлемыми» действиями американской стороны.

В сообщении отмечается, что дипломатическая поездка вице-президента Вэнса, на которой планировалось обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не ответил на американские переговорные позиции.

При этом, по данным издания, несмотря на приостановку дипломатического процесса, сама поездка Вэнса пока не отменена.

«Поездка может быть возобновлена в любой момент, если иранские переговорщики дадут ответ, который президент США Дональд Трамп сочтёт приемлемым. Американские чиновники также ожидают ясного подтверждения полномочий иранских представителей для заключения соглашения», – говорится в публикации.