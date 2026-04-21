Иранская сторона на данный момент не подтвердила участие своей делегации в переговорах с представителями США, запланированных в Исламабаде.

Как передает ТАСС, об этом сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

«Официальный ответ иранской стороны о подтверждении участия делегации в мирных переговорах в Исламабаде по-прежнему ожидается», — написал он в социальной сети «Икс».

По его словам, Пакистан предпринимает активные дипломатические усилия с целью убедить руководство Ирана принять участие во втором раунде переговоров, и данная работа продолжается.