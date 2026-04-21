Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что переговоры, проводимые с Израилем, не являются признаком слабости или уступок, а, напротив, направлены на прекращение военных действий.

Данное заявление он сделал в ходе встречи с делегацией, состоящей из депутатов и председателей муниципалитетов региона Джеззине.

По его словам, целью участия в переговорах является достижение мира после десятилетий войны, разрушений и человеческих жертв при условии прекращения атак, вывода израильских войск и возвращения пленных.

Он также призвал граждан Ливана поддержать правительство в рамках данного процесса.

Кроме того, президент отметил, что, несмотря на протесты и обеспокоенность, выражаемые движением «Хезболла» и его сторонниками, необходимо проявлять единство в интересах государства.