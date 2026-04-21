Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном.

«Я не хочу этого делать», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности продления перемирия.

При этом он выразил надежду, что в скором времени получится заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. По его словам, США находятся в «очень сильной переговорной позиции» и рассчитывают заключить «величайшую сделку».

Трамп также подчеркнул, что морская блокада стала «огромным успехом», заявив о полном контроле США над Ормузским проливом.

Трамп добавил, что Иран, вероятно, пополняет запасы ракет и перегруппировывает силы, однако США готовы нанести удары по инфраструктуре страны, включая мосты и электростанции.

В отдельном комментарии он сообщил, что США готовы к военным действиям против Ирана и допустил, что удары могут быть нанесены в ближайшее время.