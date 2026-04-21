В Одессе сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны представители территориального центра комплектования (ТЦК) и, по данным местных источников, также сотрудники полиции, которых подозревают в возможной причастности к коррупционной схеме.

По информации местных пабликов, поводом для вмешательства спецслужбы стало обращение мужчины, ранее уже задержанного сотрудниками ТЦК. Несмотря на наличие у него документов, включая удостоверение участника боевых действий, на него, по его словам, продолжалось давление с требованием денежных средств.

Сообщается, что мужчина заявил о готовности передать $30 тысяч, после чего обратился в СБУ. Именно в рамках этой ситуации была проведена операция по задержанию предполагаемых участников схемы.

Очевидцы утверждают, что во время спецмероприятий в областном центре были слышны выстрелы.

По данным источников, задержанные могли действовать в рамках группы, которая занималась «работой с крупными клиентами» в Одессе. При этом утверждается, что подобные случаи уже фиксировались ранее.