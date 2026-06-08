Премьер-министр Армении Никол Пашинян после оглашения предварительных итогов парламентских выборов вновь заявил о приверженности Еревана курсу на мир, развитие регионального сотрудничества и нормализацию отношений с соседними государствами.

Отвечая на вопрос журналистов о послании народам Турции и Азербайджана после победы его политической силы, Пашинян отметил, что позиция армянских властей остается неизменной, пишет news.am.

По его словам, Армения выступает за мир, региональное процветание и сотрудничество, выразив надежду, что такой подход получит положительный отклик как в Турции, так и в Азербайджане.

Премьер подчеркнул, что одной из ключевых задач остается институционализация мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Он напомнил, что стороны уже согласовали текст мирного соглашения и следующим шагом должно стать его подписание.

Говоря об армяно-турецких отношениях, Пашинян заявил о необходимости открытия границы и установления дипломатических отношений между двумя странами. Он также положительно оценил решение об открытии железнодорожного маршрута Ахалкалаки – Карс для армянских грузов, отметив важность этого шага для торговли и логистики.

По словам главы правительства, отношения между Арменией и Турцией в настоящее время развиваются в позитивной динамике, однако для достижения окончательного результата необходимы дальнейшие усилия.

Отдельно Пашинян остановился на проекте «Перекресток мира», который армянские власти рассматривают как стратегическую инициативу для всего Южного Кавказа. По его мнению, реализация проекта способна кардинально изменить транспортную и экономическую архитектуру региона.

Премьер отметил, что инициатива имеет значение не только с точки зрения экономики, но и как возможность преодоления многолетней изоляции и блокадных ограничений. По его словам, регион может превратиться из тупика в важный транспортный и логистический узел.

Пашинян подчеркнул, что развитие подобных проектов создаст новые возможности для всех стран региона и будет способствовать укреплению долгосрочной стабильности.