Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на всех 2005 избирательных участках. Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов: Партия «Гражданский договор» – 49.81% (727 160);

Блок «Сильная Армения» – 23.29% (340 062);

Блок «Армения» – 9.94% (145 097);

Партия «Процветающая Армения» – 4% (58 368). Общее число проголосовавших – 1 476 916.

09:09 По состоянию на 09:00 8 июня, ЦИК Армении подсчитал итоги голосования на 1963 из 2005 избирательных участков (98%).

Партия «Гражданский договор» – 49,83% (707 448);

Блок «Сильная Армения» – 23,35% (331 488);

Блок «Армения» – 9,93% (141 001);

Партия «Процветающая Армения» – 3,98% (56 449);

В 10:00 состоится подведение предварительных итогов парламентских выборов, сообщает ЦИК.

08:41 По состоянию на 08:00 8 июня, Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала итоги голосования на 1878 из 2005 избирательных участков (около 94%).

Согласно предварительным данным ЦИК, основные конкурирующие политсилы набрали следующее количество голосов:

Партия «Гражданский договор» – 50,25% (669 996);

Блок «Сильная Армения» – 23,31% (310 752);

Блок «Армения» – 9,78% (130 364);

Партия «Процветающая Армения» – 4,02% (53 535).

Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер в 4%.