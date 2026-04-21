Второй раунд переговоров США и Ирана должен пройти 22 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сегодня вылетит из Вашингтона. В Белом доме CNN заявили, что официальной информации о дате американо-иранских переговоров нет. «Мы ожидаем, что делегация отправится в путь в ближайшее время, но когда именно это произойдет, пока неясно»,— отметили в администрации президента США.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал «зелёный свет» на отправку делегации для переговоров с США.