Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью ICTV заявил, что президент США Дональд Трамп не может быть гарантией мира, поскольку ему осталось два года до окончания срока.

«Вот, например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?» — сказал Зеленский.

Он также заметил, что отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос о «сдерживании России». Политик задался вопросом, какие гарантии безопасности получает Киев, если на линии «нет наших партнеров».

«Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать? Что?» — подчеркнул Зеленский.