Украина может 21 апреля восстановить работу нефтепровода «Дружба». Транзит российской нефти по трубопроводу в Словакию и Венгрию был прекращен в январе вследствие российской атаки.

По данным агентства Bloomberg, на 21 апреля планируются технические испытания трубопровода после остановки и ремонта и уже могут восстановиться поставки нефти.

Фактически это откроет путь для разблокировки кредита ЕС для Украины на €90 млрд, который из-за «Дружбы» блокировала Венгрия.

Ожидается, что послы ЕС обсудят этот вопрос 22 апреля.