Европейская комиссия планирует значительно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете на 2028–2034 годы.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По его словам, предполагается увеличить военный бюджет с 13 миллиардов до 131 миллиарда евро.

Выступая в Европейском парламенте, он подчеркнул, что в условиях текущих вызовов безопасности необходимо наращивать финансирование оборонных и космических программ, при этом компромиссы в этом вопросе недопустимы.

Кубилюс отметил, что сумма в 131 миллиард евро должна рассматриваться как минимальный уровень финансирования.