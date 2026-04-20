Ирак возобновил работу пограничного перехода Рабиа на границе с Сирией после более чем десятилетнего перерыва. Это решение направлено на ускорение автомобильного экспорта мазута и восстановление трансграничной торговли на фоне перебоев в поставках через страны Персидского залива, вызванных войной с Ираном, сообщили в понедельник иракские пограничные власти.

Переход, расположенный в северной провинции Ниневия, позволит перевозить партии топлива автомобильным транспортом через территорию Сирии, а также восстановит коммерческое движение, которое было прекращено после конфликта, последовавшего за гражданской войной в Сирии.

Глава Комиссии по пограничным переходам Ирака Омар аль-Ваели заявил, что возобновление работы перехода Рабиа снизит нагрузку на поставки топлива в Сирию за счёт увеличения количества топливных грузовиков. В настоящее время основные очереди наблюдаются на переходе Аль-Валид в западной части Ирака, который остаётся единственным действующим пограничным пунктом.