На Иран может обрушиться «множество бомб», если после окончания режима прекращения огня сторонам не удастся достичь соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS.

Он сообщил, что 20 апреля в Пакистане ожидается прибытие делегаций обеих стран для проведения второго раунда переговоров. Отвечая на вопрос о возможных итогах встречи, Трамп подчеркнул:

«Никакого ядерного оружия. Всё очень просто. Иран не может обладать ядерным оружием».

«Мы не ведём переговоры ни о чём, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. Это достаточно простой вопрос, если разобраться. На этом всё», — добавил американский лидер от Республиканской партии.