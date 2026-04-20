После обработки 98,33% голосов партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева набрала 44,676%, следует из данных болгарского ЦИК.

Она получает 131 место в парламенте. Ближайший соперник, партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, набрала 13,37% голосов и 39 парламентских мест. Коалиция ПП-ДБ получила 12,75%.

Распределение по мандатам в парламенте следующее: у «Прогрессивной Болгарии» 131 место, у ГЕРБ — 39, у ПП-ДБ — 38. Народное собрание Болгарии включает 240 мест.

В ночь на 20 апреля Радев уже объявил о победе своей партии на выборах. Это победа надежды над недоверием. «Это победа свободы над страхом. И, наконец, это победа, если позволите так сказать, нравственности», — сказал он журналистам.