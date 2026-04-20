21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди. В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Порывистый северо-западный ветер днём ослабеет.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 10–12° тепла, днём — 12–14° тепла.

Атмосферное давление будет около 760 мм ртутного столба, относительная влажность — 70–75%.

В регионах Азербайджана также ожидаются периодические осадки. Местами возможны интенсивные дожди, грозы, град, а в горных районах — снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 7–11° тепла, днём — 13–18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём — 5–10° тепла.