Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский корабль пытался прорвать американскую блокаду.

По его словам, эсминец USS SPRUANCE перехватил грузовое судно TOUSKA в Оманском заливе и предупредил его экипаж о необходимости остановиться. После отказа подчиниться эсминец «остановил судно на месте, проделав дыру в машинном отделении».

Президент США отметил, что TOUSKA находится под контролем морской пехоты.

Как сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), грузовое судно TOUSKA, задержанное Военно-морскими силами США, следовало курсом на иранский порт Бендер-Аббас.

«Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance осуществил перехват судна TOUSKA в момент его прохождения через Аравийское море на скорости 17 узлов (31,4 км/ч — ред.) с курсом на порт Бендер-Аббас в Иране», — указывается в заявлении командования в соцсети X.

Команда судна TOUSKA, шедшего под флагом Ирана, на протяжении шести часов, как указали в CENTCOM, игнорировала многочисленные предупреждения, после чего эсминец USS Spruance нанес несколько ударов из 127-миллиметрового орудия Mark 45 по машинному отделению корабля. Вслед за этим, согласно информации CENTCOM, на борт TOUSKA была произведена высадка подразделения морской пехоты.