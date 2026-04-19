Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не стремится к войне и придерживается исключительно политики самообороны, подчеркнув приверженность миру и региональной стабильности.

По его словам, Иран не нападал и не намерен нападать на какие-либо государства, а его действия являются законной реакцией на внешнюю агрессию.

«Мы не нападали ни на одну страну, и в нынешней ситуации мы не намерены нападать ни на одну из сторон, мы просто законно защищаемся», — приводит слова Пезешкиана агентство ISNA.

Он также отметил, что Иран остаётся миролюбивым государством. «Не следует предполагать, что Иран стремится к войне. Напротив, мы миролюбивы, и то, что мы делаем, — это законная самооборона», — добавил президент, сравнив реакцию страны с естественной защитой любого государства от угроз.