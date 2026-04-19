Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передаёт NBC News.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуски были произведены утром из района Синпо на восточном побережье КНДР. В Сеуле заявили об усилении наблюдения и тесном обмене информацией с США и Японией.

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Совет национальной безопасности проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации.

Министерство обороны Японии также подтвердило пуски. По его данным, ракеты, предположительно, упали в акватории у восточного побережья Северной Кореи.

В Токио выразили решительный протест Пхеньяну, заявив, что такие действия угрожают региональной и международной безопасности и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие КНДР проводить любые испытания баллистических ракет.

Ранее Северная Корея сообщала, что лидер страны Ким Чен Ын лично руководил испытаниями ракет с военного корабля. По итогам тестов он заявил, что страна продолжит курс на «безграничное наращивание» своего ядерного потенциала и поручил усилить возможности ядерного удара и оперативного реагирования.