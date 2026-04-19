Литва и Латвия заявили, что не пропустят перелет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через свое воздушное пространство по пути в Москву на мероприятия в День Победы.

Об этом сам Фицо сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам главы словацкого правительства, обе страны уже уведомили его о запрете.

«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал словацкий премьер.

Политик уточнил, что для его рейса будет подобран иной маршрут, отметив, что подобная схема применялась и годом ранее, когда страны Прибалтики вводили аналогичные ограничения.