Венгерская оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая евродепутатом Петером Мадьяром, одержала убедительную победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Об этом сообщило Национальное избирательное бюро (NVI), завершив подсчет всех 100% голосов избирателей.

По его данным, главный соперник «Тисы» — правящая коалиция в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — получила лишь 52 депутатских мандата.

Праворадикальная партия «Наша родина», лидером которой является Ласло Тороцкаи, сохранила шесть мест. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Явка на парламентских выборах оказалась рекордно высокой — 79,56%, тогда как на прошлых выборах в 2022 году она составила около 70%. В голосовании приняли участие более 5 млн 988 тыс. человек.