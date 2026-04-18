Пресечена пытка ввоза крупной партии наркотиков на территорию страны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан Оруджев Годжа Микаил оглу (1994 г.р.), который вступил в преступную связь с гражданином Ирана и контрабандой ввез из этой страны в Азербайджан большое количество таблеток «Метадон М-40» и марихуану.

11 апреля при транспортировке наркотиков из Бейляганского района в Баку был арестован Оруджов Годжа Микаил оглу.

При досмотре у него было изъято 16 кг 700 г марихуаны и 3 500 таблеток «Метадон М-40», сообщает СГБ АР.

Оруджев привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса.

В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.